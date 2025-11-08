Incidente nella notte sulla A14 tra Cesena e l’uscita Valle del Rubicone, traffico bloccato e sette feriti

Grave incidente nella notte sulla A14 tra lo svincolo di Cesena e l’uscita Valle del Rubicone, in corsia Nord al km 105, con traffico bloccato e pesanti disagi per gli automobilisti in transito. Lo scontro, su cui sono in corso accertamenti da parte della Polstrada, coinvolta pare durante un inseguimento, si è verificato verso le 22.30 di venerdì 7 novembre 2025. Nel tamponamento a catena sono rimaste coinvolte almeno cinque autovetture. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute da Cesema e Rimini hanno operato per assistere e soccorrere sette persone. Una di queste è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, l’autostrada è stata chiusa al traffico in tutta la corsia Nord. Sul posto erano presenti la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.