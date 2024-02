Incidente mortale in Abruzzo. Muore schiacciato 66enne di Forlimpopoli

FORLI. Un camionista di 66 anni di Forlimpopoli, Gaetano Domenico Mastroieni, ha perso la vita nel piazzale dell’area logistica della Amadori a Mosciano Sant’Angelo (provincia di Teramo) ieri sera attorno alle 22 nello stabilimento della Amadori. L’uomo, autista di una ditta esterna, è stato schiacciato da un camion che stava effettuando manovre di carico scarico. L’estrazione del corpo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore utilizzando anche una gru. Sul posto oltre ai mezzi del 118 anche i carabinieri.

In una nota Amadori «esprime innanzitutto il più profondo dolore per l’accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell’autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell’azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute».