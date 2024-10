Incidente in E45 tra tre veicoli: chiusa la corsia nord all’altezza di Cesena

A causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli, è stata chiusa la carreggiata in direzione Cesena lungo la strada statale 3 Bis “Tiberina”, e 45 al km 218,300, all’altezza di San Vittore. Si segnala l’uscita obbligatoria a San Carlo e il rientro a Cesena Sud. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile. Per fortuna non si registrano feriti gravi, solo disagi inevitabili alla circolazione. Il sinistro si è verificato attorno alle 8 di questa mattina.