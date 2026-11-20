Centra il mezzo di segnalazione posto a protezione dei lavori di sfalcio dell’erba lungo il tratto di E45 tra Ravenna e Cesena. Un tamponamento nella tarda mattinata di oggi ha chiuso temporaneamente al traffico la E45, per chi viaggia in direzione Ravenna, a Cesena nei pressi del km 231,000. Il traffico in direzione nord viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Cesena Nord. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La strada è stata poi riaperta alle 12.45.