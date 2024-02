Incidente e due feriti a Gambettola per colpa di un “daino misteroso”

Un “daino misterioso” è alla base di un violento incidente stradale sul quale sono ancora in corso investigazioni da parte delle forze dell’ordine. Misterioso l’animale, così come (ad ora) misteriosa è la “figura” che stava guidando l’auto nel cuore della notte tra sabato e domenica nelle campagne ai confini tra la zona di Gambettola e quella di Cesenatico e Gatteo. Siamo quasi all’intersezione tra via Staggi e via Pascoli.

Attorno alle 2 qualcuno ha notato in strada una vettura completamente distrutta da un impatto. Ed ha chiamato in urgenza i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto assieme ai vigili del fuoco, ha soccorso le due persone, di origine rumena e residenti in zona, che erano all’interno dell’abitacolo.

«Ci ha attraversato la strada un daino, per questo siamo andati a sbattere. Chi guidava? Una persona che non conosciamo. Lo avevamo caricato in auto poco fa e dopo l’incidente si è allontanato».

La presenza di un daino nelle campagne gambettolesi sarebbe quanto meno un evento raro. Di fatto il personale del 118 ha dovuto prodigarsi anche cercare nelle campagne circostanti ed accertare che non ci fosse l’eventuale presenza di un terzo ferito (il “pilota” dell’auto fuggito). Che poteva trovarsi in difficoltà.

Non sono stati trovati né il daino né la terza persona. All’arrivo sul posto dei carabinieri, i militari hanno preso atto che le due persone (nel frattempo trasportate al Bufalini per le medicazioni di rito) avevano un tasso alcolemico nel sangue di 2,8 g/l: molto al si sopra del consentito per guidare che è 0,49 g/l.

Di fatto le indagini per capire esattamente l’accaduto son ancora in corso. E non ci sono ad ora denunce a carico di autisti della vettura perché di fatto non è chiaro in nessun modo chi stesse guidando. Dei due feriti, uno è gravato da una frattura vertebrale non mielica. Guarirà in 30 giorni ed è stato dimesso dopo le cure notturne ricevute in ospedale.