Incidente a Capocolle: traffico in tilt fino a mezzogiorno tra Cesena e Forlimpopoli sulla via Emilia VIDEO GALLERY

Incidente questa mattina a Capocolle di Bertinoro ed enormi disagi al traffico nel tratto di via Emilia tra Forlimpopoli e Cesena. Per cause in via di accertamento si è verificato un impatto frontale tra una Opel Agila e un autoarticolato, con il traffico che è andato in tilt. L’autista del camion non ha riportato nessun trauma, mentre la donna alla guida della Opel è stata trasportata all’ospedale Bufalini. Il mezzo pesante procedeva in direzione Forlì, mentre l’utilitaria viaggiava in direzione Cesena. La circolazione è tornata regolare verso mezzogiorno, con il traffico definitivamente riaperto.