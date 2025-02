Incendio in galleria Oir a Cesena appiccato accidentalmente dai senza tetto

Incendio in galleria Oir. Il fuoco è stato accidentalmente appiccato dagli stessi due clochard che avevano scelto quel punto come riparo per la notte. Si tratta di due persone già identificate e sulle quali ora sono in corso procedure di legge per allontanarle dalla città.

Tramite le telecamere di sicurezza e le immagini a disposizione della Polizia locale di Cesena, è stata ricostruita la dinamica dell’episodio che ha messo in allarme i residenti delle case che si trovano nei piani superiori della galleria posta alle spalle di piazza Del Popolo e sotto la nascente Pinacoteca comunale.

Come riportato dal Corriere Romagna, due mattine fa uno degli spazi solitamente occupati dai senzatetto in galleria presentava i segni evidenti di un fuoco fuori controllo. C’erano a terra delle coperte e un cappotto in gran parte bruciati, così come anche i cartoni che venivano utilizzati a terra per dormirci sopra. Poi anche tracce di “strisciate” di piedi sopra la fuliggine. Ma dei senzatetto nessuna traccia.

I residenti hanno evidenziato dopo aver dato l’allarme una situazione di degrado, con gente che abitualmente urina nei vasi davanti alle vetrine chiuse dei negozi o che fa i propri bisogni nella strada retrostante, ovvero via Martiri d’Ungheria. Ora è stato chiarito anche che il fuoco è stato appiccato accidentalmente dalle due persone che dormivano, un uomo ed una donna intenti a quanto pare a riscaldare e consumare dosi di stupefacente quando le fiamme sono partire. E non c’è stato per loro modo di bloccarle.

«La situazione della galleria va risolta e ci stiamo lavorando con impegno - spiega l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini -. Non è tecnicamente possibile posizionare cancellate agli ingressi per chiuderli la notte. Un’operazione che avrebbe difficoltà insormontabili sia in termini di costi che di gestione logistica di quei luoghi. L’incendio è stata la punta dell’iceberg di una situazione che era in fase di monitoraggio e che abbiamo in carico». E che ora andrà risolta.

Forze dell’ordine e Amministrazione stanno vagliando la formula giuridica più adatta al caso. Che potrebbe essere un foglio di via per i due oppure un Daspo urbano. Si tratta di due persone italiane che da tempo gravitano nel Cesenate ma native di altre zone d’Italia e senza una residenza, ma che, stando agli intenti, al più presto verranno allontanati definitivamente dalla città.