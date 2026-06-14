Incendio di vegetazione a Roncofreddo

Domenica mattina il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuto nel territorio comunale di Roncofreddo. Alle 11.47, due squadre operative provenienti dai distaccamenti di Cesena e di Savignano sul Rubicone, con il supporto di quattro automezzi, sono state attivate per un incendio di vegetazione divampato in via Musano. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a bloccare l’avanzamento delle fiamme. Successivamente le squadre hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo, che ha coinvolto una superficie di circa 300 metri quadrati.