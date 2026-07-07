Incendio di vegetazione a Piavola: in azione i vigili del fuoco

Pomeriggio di alta tensione a Piavola, dove dalle 14.20 di o ieri si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato un’area di vegetazione. La situazione ha richiesto un importante dispiegamento di forze per tentare di contenere le fiamme.

Sul posto sono state inviate quattro squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, coadiuvate da una squadra boschiva giunta in supporto dal comando di Ravenna. Per contrastare l’avanzata del rogo anche dall’alto, è stato mobilitato un elicottero del reparto volo di Bologna. Le operazioni di spegnimento sono coordinate sul campo da un Direttore Operazioni di Spegnimento, impegnato a pianificare le strategie necessarie per arginare il fronte del fuoco.

L’intervento dei soccorritori è durato diverse ore per riuscire a circoscrivere le fiamme e impedire il propagarsi dell’incendio anche ad abitazioni vicine. Fortunatamente, non si registrano persone ferite.