L’incendio in terrazza di un elettrodomestico, per la precisione una lavastoviglie, è costato la vita al gatto di casa, questo pomeriggio poco prima delle 18 in un appartamento al terzo piano della zona di via Gadda a Case Finali. L’incendio ha sollevato un’alta colonna di fumo per la quale la palazzina al civico 383 è stata anche evacuata. Distrutta la lavastoviglie, danni da fumo nei muri ed il “micio” dei proprietari dell’abitazione morto a causa del fumo e del grande spavento patito.