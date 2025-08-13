Incendio a Cesena, un intossicato in ospedale VIDEO

Incendio in via Cerchia di Sant’Egidio a Cesena. I residenti della Torre Uno aspettano che vengano completate le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del Fuoco. Il condominio è stato completamente evacuato dopo che le fiamme hanno praticamente distrutto l’appartamento al settimo piano. In quel momento nell’appartamento c’era un uomo (non il proprietario) che è rimasto intossicato dalle esalazioni di fumo ed è stato trasportato in ospedale. La Polizia Locale ha disposto il senso unico alternato sulla via.