Inaugurato al Foro Annonario il nuovo Sportello Facile del Comune di Cesena

Già a partire dall’ultima settimana di agosto, nel pieno del trasferimento delle postazioni di lavoro, molti cesenati si sono recati nei nuovi uffici comunali allestiti al primo piano del Foro Annonario per sbrigare le pratiche richieste. In questo modo l’Amministrazione comunale ha garantito la continuità del servizio svolto dallo Sportello Facile senza alcuna interruzione dovuta al trasloco degli uffici dall’ala di palazzo Albornoz a cui si accede da Piazzetta dei cesenati del 1377 (lato Rocca).

Questa mattina, alla presenza del Sindaco Enzo Lattuca, del Dirigente comunale del Settore Servizi al Cittadino e innovazione tecnologica Alessandro Francioni, e dei dipendenti comunali dello Sportello Facile, i nuovi spazi (distribuiti su un’area di 1.000 metri quadrati, di cui 621 fruibili internamente) sono stati inaugurati e presentati ai cittadini.

La disponibilità dell’intero primo piano della struttura attigua al palazzo comunale dà modo all’Ente di mettere a disposizione dei cittadini ulteriori ambienti di lavoro pienamente accessibili, in grado di ospitare un punto di accoglienza, otto uffici, una sala riunioni, oltre ai servizi igienici. In questo modo, non solo si consolida la connessione tra pubblico e privato con uno sguardo sempre attento all’utenza e ai bisogni del cittadino ma si contribuisce ad assicurare nuova vita al Foro grazie al trasferimento dello Sportello Facile, insieme agli uffici riguardanti la Tari, tassa dei rifiuti, e il Protocollo.

Il piano terra della struttura invece continuerà ad assolvere una funzione di tipo commerciale: in questo modo, i cittadini potranno recarsi al Foro per sbrigare le pratiche amministrative ma anche per fare acquisti e fruire dei servizi presenti.

Al primo piano del Foro si può accedere direttamente da piazza del Popolo 8 (ingresso del Foro), da via Pescheria 12, e da via Zelide Fattiboni 6 (parcheggio del Foro). Tutti gli accessi sono serviti da ascensori che collegano il piano terra al primo piano. Ma quali sono i servizi che i cittadini troveranno in questa nuova sede?

Un Punto Accoglienza dove poter ricevere e richiedere informazioni su tutti i servizi dello Sportello Facile Territoriale ma anche prenotare un appuntamento.

Sportelli Polifunzionali, dove poter richiedere tutti i servizi di cui hanno bisogno allo stesso operatore.

Sportello Digitale Facile Unione Valle del Savio dove potranno avere assistenza per l’attivazione di SPID, CIE, Domicilio digitale e informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. Lo sportello garantisce assistenza personalizzata e momenti di orientamento a gruppi di persone.

Per conoscere tutti i servizi disponibili, clicca qui: https://www.comune.cesena.fc.it/amministrazione/unita_organizzativa/sportello-facile/

Orari e giorni di apertura

Foro Annonario, tel. 0547-356235

Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e giovedì orario continuato fino alle 17:00

Digitale Facile: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

Disabili

Per tutti i possessori del pass disabili si segnala il parcheggio del Foro Annonario (dove è presente uno stallo dedicato); via Quattordici (dove sono presenti due stalli dedicati) con accesso pedonale dall’ingresso di via Pescheria; Piazzetta dei Cesenati del 1377 dal quale accesso i cittadini potranno raggiungere gli uffici comunali collocati al primo piano del Foro.

Con lo scopo di garantire una massima fruibilità, accessibilità e funzionalità dei locali stessi, a seguito della crisi sanitaria da COVID-19, che ha lasciato emergere l’esigenza di una concreta riorganizzazione logistica degli spazi comunali, l’Amministrazione comunale nell’estate 2021 ha dato avvio alla dislocazione di alcuni uffici in locali più moderni e più accessibili. Ogni giorno (per 49 ore a settimana, fino al sabato mattina) sono mediamente 300 gli utenti che si recano in Comune per trovare risposta a molteplici esigenze, dalla carta d’identità al cambio di residenza, dalla dichiarazione di nascita al pass per disabili, dall’iscrizione alla scuola materna alla richiesta di permesso Ztl.

I lavori eseguiti

Nel corso di questi mesi sono stati eseguiti lavori corrispondenti a una spesa complessiva di 298 mila euro: oltre alla definizione e relativo adeguamento degli spazi, si è proceduto con la sistemazione degli infissi, la collocazione di nuove pavimentazioni, e con l’esecuzione di opere minori riguardanti le tinteggiature e, a partire dai prossimi giorni, l’allestimento funzionale all’avvio degli uffici. Nello specifico, al primo piano del Foro saranno disposti un ufficio composto da 8 postazioni, un ufficio con 6 postazioni, due uffici dello Sportello Facile, il Punto Informativo e di Accoglienza, un ufficio Tari da 4 postazioni, un ulteriore ufficio composto da 4 postazioni e il Protocollo. Il tutto sarà completato da una sala riunioni e dai relativi servizi igienico-sanitari.