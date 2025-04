In via Mura Porta Fiume a Cesena una prima modifica dopo le proteste dei residenti

È arrivato subito un primo ritocco alla nuova organizzazione della circolazione nella zona di via Mura Porta Fiume, finita fin dalle primissime ore al centro delle proteste di alcuni residenti, che l’altro ieri hanno protestato già al momento dell’installazione della segnaletica. L’assessore Christian Castorri, premettendo che «abbiamo semplicemente invertito un senso di marcia», con direzione che da adesso in poi sarà consentita da Porta San Martino verso via IX Febbraio, spiega che si è data risposta alla principale lamentela dei cittadini, quella dovuta al fatto che «con la segnaletica messa in un primo momento si obbligava a fare una curva a gomito a destra, che in effetti era un po’ complicata. Perciò abbiamo consentito di procedere fino a via IX Febbraio. Ovviamente tranne nei giorni del mercato ambulante, come comunque era già prima delle modifiche fatte».