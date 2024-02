In tanti sui luoghi di Pantani nel ventennale della morte del Pirata di Cesenatico

Complici l’anniversario “a cifra tonda” del ventennale e anche una mattinata decisamente dal clima mite, sono stati in tanti, molto più degli altri anni, che oggi hanno voluto rendere omaggio, nel giorno della scomparsa, al pirata di Cesenatico Marco Pantani. I luoghi del campione di ciclismo sono stati meta di visita: tra monumenti, cimitero e Spazio Pantani di Cesenatico dove in mattinata presenti c’erano anche i familiari dello scalatore. Tra le persone in visita alla tomba, in rappresentanza dell’intera città, anche il sindaco Matteo Gozzoli. In molti poi sono stati anche gli appassionati di ciclismo hanno onorato il ricordo di Pantani raggiungendo sui pedali i monumenti e i ricordi del pirata posti sulle colline del cesenate: come la salita di Montevecchio e con la stele di roccia sulla sommità, o l’ascesa che porta da Cesena a Saiano.