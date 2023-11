In giro per Cesena col bus senza autista: non è più fantascienza

Quelle che fino a pochi anni fa sembravano solo fantasie con cui colorare qualche film o libro di fantascienza stanno diventando nuove frontiere tecnologiche sempre più concrete e il Comune di Cesena prova a giocare d’anticipo. Lo fa partecipando a un progetto europeo, lanciato lo scorso giugno in Polonia, dedicato allo sviluppo di sistemi di mobilità pensati per fare circolare in un futuro non lontano veicoli a guida autonoma, cioè senza bisogno di persone in carne e ossa che stiano al volante. Tra le varie azioni in cui si articolerà fino ai primi mesi del 2026, c’è l’avvio di una prima sperimentazione di bus privi di conducente nella zona universitaria all’ex Zuccherificio.

Questo progetto, denominato “Ginevra”, sarà presentato pubblicamente domani, alla Biblioteca Malatestiana, dalle 16 alle 18, nell’ambito dell’iniziativa “Il futuro è a guida autonoma”.

L’assessora alla Sostenibilità ambientale, Francesca Lucchi, spiega che è una nuova tappa di un cammino iniziato da alcuni anni al fianco di partner territoriali ed europei per «elaborare alcune progettualità tese a modificare il concetto di mobilità», con l’obiettivo di «decongestionare il traffico e abbattere le emissioni di anidride carbonica». Il progetto “Ginevra” - continua - «ci consente ora di sviluppare un processo partecipato sui temi delle smart city e dei servizi innovativi di trasporto pubblico, attraverso la tecnologia dei veicoli a guida autonoma». Assieme a partner europei, verranno creati «laboratori di livello locale e transnazionale per formare stakeholders e gruppi di cittadini». E a Cesena «la sperimentazione di questo nuovo modello di mobilità a guida autonoma interesserà l’area universitaria dell’ex zuccherificio, frequentata da oltre 5mila studenti», conclude l’assessora Lucchi.

Finanziamenti e partner europei

Lo scorso dicembre, il Comune di Cesena ha ottenuto un finanziamento di 210mila euro proprio per pianificare e programmare azioni in grado di rispondere alle nuove sfide della mobilità urbana attraverso l’utilizzo della tecnologia dei veicoli a guida autonoma per il trasporto pubblico. Si tratta di «un nuovo tipo di tecnologia che consentirà alle smart city di utilizzare veicoli autonomi sicuri ed ecologici, di alleggerire il traffico veicolare nei centri urbani, così da sviluppare nuovi servizi di mobilità urbana innovativi e rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini».

Ciascuna città partner svilupperà un processo partecipato con le realtà che si occupano di pratiche di mobilità e trasporto pubblico, per dar vita a «un laboratorio urbano di innovazione per la governance di processi complessi». Oltre a Cesena, faranno questo percorso, coordinato dal Cise-Centro per l’innovazione e lo sviluppo economico, il Comune sloveno di Bistra Ptuj; Emfie-Agenzia per l’innovazione e il Comune di Hafra, in Ungheria; Tuw-Università tecnica di Vienna e la Regione del Kärnten, in Austria; il Comune di Varaždin, in Croazia; Kit-Itas Karlsruhe, istituto tedesco di tecnologia e ricerca; il Comune di Bialystok, in Polonia; Alda-Associazione europea per la democrazia locale della Regione di Klagenfurt, in Austria.

L’incontro il biblioteca

All’incontro di domani, che sarà introdotto dall’assessora Lucchi, prenderanno parte l’architetto del Comune di Cesena, Pierluigi Rossi, che interverrà sul Piano urbano della mobilità sostenibile e le scelte strategiche per una città del futuro, e Takeru Shibayama, senior scientist del Politecnico di Vienna, che percorrerà la breve storia della guida autonoma. A seguire, interverranno i docenti del Disi (Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria) dell’Università di Bologna, Giovanni Pau e Paolo Bellavista; il ricercatore Andrea Cattabriga, advanced design unit dell’Università di Bologna; Angela Simone, della Fondazione “Bassetti”, coordinatrice scientifica progetti internazionali. I lavori saranno moderati da Giulia Bubbolini, del Cise, project manager del progetto “Ginevra”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare iscrivendosi a https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53589