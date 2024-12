In giro in luogo pubblico con machete e coltello: denunciato dai Carabinieri a Cesena

Un uomo di mezza età denunciato per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché sorpreso in possesso, senza giustificato motivo in luogo pubblico, di un machete con una lama di 42 centimetri e un coltello pieghevole con lama di 19 centimetri. Entrambe le armi sono state sequestrate.

È uno dei casi affrontati dai militari della Compagnia Carabinieri di Cesena con un’attività di controllo straordinaria sul territorio.

Tra gli altri provvedimenti, una giovane coppia denunciata per “furto aggravato in concorso”, di generi alimentari all’interno di un centro commerciale. Inoltre la coppia è stata denunciata anche per “porto di armi o oggetti atti ad offendere” in quanto trovati in possesso di due tronchesi in metallo della lunghezza rispettivamente di 19 e 11 centimetri.

Un cittadino straniero denunciato per “furto aggravato” di capi di abbigliamento all’interno di un centro commerciale. Lo straniero è stato denunciato per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché in possesso di un coltello multiuso con lama di 10 centimetri e una tronchese di 11 centimetri.

Uno straniero denunciato per “ricettazione” in quanto trovato in possesso di due monopattini elettrici di cui uno risultato oggetto di furto. Un monopattino è stato già restituito al legittimo proprietario, mentre sono in corso verifiche sulla provenienza del secondo monopattino per la successiva restituzione all’avente diritto.