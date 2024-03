In fuga con la refurtiva, crea un incidente a Longiano, si ferisce e viene arrestato dai carabinieri

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri. Ad impattare contro un veicolo che stava transitando lungo la via Luciano Lama all’interno della zona artigianale, è stata una Mercedes Classe A il cui autista, è il sospetto che verrà poi formalizzato in specifiche denunce, era in fuga da un furto messo a segno a poca distanza, nei capannoni di una azienda di rottamazione.

È terminata nella caserma dei carabinieri la giornata di M.S.V., 39enne: dove erano stati avviati contati con la procura della repubblica finalizzati a formalizzare denunce, prodromiche ad un imminente arresto. È lui il principale protagonista di quanto accaduto attorno alle 14:45 di ieri. Al volante di una Mercedes Classe A stava viaggiando in via Luciano Lama quando ha impattato contro un’altra Mercedes, a bordo della quale c’erano due residenti della zona.

Sul posto sono state chiamate a soccorso per verificare i feriti ambulanze del 118 ed auto medicalizzata. Ma subito anche i carabinieri. Anche perché dall’auto del 39enne incidentata sono spuntate decine di articoli di provenienza furtiva. Motorini di avviamento e trasformatori. Erano stati appena rubati da una azienda che si trova a poca distanza. E l’intervento dell’Arma si è reso necessario anche perché sia uno degli occupanti dell’auto che aveva subito l’impatto, che i proprietari dell’azienda derubata (accorsi su segnalazione dei vicini di capannone) erano entrati in furiosa lite con quello che era sospettato di essere un ladro in precipitosa fuga. M.S.V. è stato trasportato in ospedale a Cesena, scortato da una gazzella dell’Arma. Si è rifiutato di sottoporsi a test per alcolemia e droghe. Ed è stato dimesso con 15 gironi di prognosi per trauma toracico ed una frattura costale. Poi è finito in caserma scortato dai militari dell’Arma per vedersi formalizzare le denunce per le accuse future di cu rispondeer davanti al giudice.