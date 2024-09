In Comune a Cesena si è svolta la festa di chiusura di “Estate Attivi 2024”

Grande festa conclusiva per “Estate attivi 2024” il progetto promosso dal Comune di Cesena che quest’anno ha visto la partecipazione di 501 tra ragazze e ragazzi.

Questa mattina nella Sala del Consiglio di Palazzo Albornoz l’Assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli, insieme all’Informagiovani, hanno accolto l’ultimo gruppo di partecipanti consegnando a ciascuno dei presenti un attestato di partecipazione.

“Vedere la Sala del Consiglio piena di giovani cesenati – commenta l’Assessora Giorgia Macrelli – suscita una gran bella emozione. È questo il luogo in cui il Consiglio comunale affronta tematiche importanti per la nostra città, spesso contribuendo alla crescita delle nuove generazioni che in questi luoghi devono essere pienamente rappresentate. È anche questo lo scopo di ‘Estate attivi’ – prosegue l’Assessora – accrescere la consapevolezza dei giovani cittadini e il loro attivismo civico sul nostro territorio. Operando all’interno di centri estivi, centri sportivi, parrocchie, i giovani cesenati aderenti al progetto hanno la possibilità di conoscere da vicino il mondo del volontariato costruito sull’esperienza di scambio che ci consente di fare qualcosa per gli altri e con gli altri”.

Il progetto, attraverso cui le ragazze e i ragazzi sperimentano brevi ma significative esperienze di impegno civile volontario in alcuni servizi pubblici o in attività di pubblica utilità svolte da realtà associative, ha mosso i primi passi nel 2010 ed oggi, a distanza di 14 anni, continua a caratterizzare l’estate dei giovani cesenati che in questo modo si mettono in gioco con la collaborazione di ben 44 realtà del territorio sulla base di progetti condivisi dall’Amministrazione comunale tramite il Progetto Giovani e Informagiovani.

L’edizione 2024, che arriva a seguito della precedente partecipata da oltre 500 iscritti, è rivolta alle ragazze e ai ragazzi residenti nel territorio dell’Unione Valle del Savio oppure che studiano a Cesena e nati negli anni: 2006, 2007 e 2008. In totale sono 544 i giovani cesenati che hanno partecipato all’esperienza 2024 conclusa il 30 agosto.

L’impegno civile volontario si concretizza in progetti pratici e utili alla città proposti dalle Associazioni e dalle organizzazioni aderenti all’iniziativa. A fronte del loro impegno, i partecipanti ricevono un premio, del valore di 100 euro sotto forma di voucher utilizzabili presso cartolibrerie, cartolerie, librerie, cinema, agenzie viaggi aderenti alla piattaforma IoSonoCesena (https://www.iosonocesena.it/).