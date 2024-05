In bicicletta contromano sulla Secante: l’allarme a Cesena

L’anziano ciclista pedalava beatamente contromano sulla Secante.

Subito è arrivato l’allarme da parte di preoccupati automobilisti ieri pomeriggio intorno alle 17.

Immediatamente le forze dell’ordine sono entrate in superstrada, hanno presto individuato il ciclista e hanno fatto in modo di metterlo in sicurezza, evitando il rischio di un contatto con una delle automobili e che su quel tratto stradale vanno a velocità sostenuta (il limite è di 90 km orari) e che non pensano di trovarsi a che fare con una persona in bicicletta.

Una volta raggiunto l’improvvido ciclista, le forze dell’ordine bloccando brevemente il traffico a cui andava incontro, lo hanno scortato il più rapidamente possibile al più vicino varco utile per uscire dalla Secante. Sicuramente lo avranno redarguito e sanzionato, poi il ciclista ha ripreso la sua pedalata in strade più sicure.