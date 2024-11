In 180 a tavola a Cesena per la serata Aic con la pizza senza glutine

«Giovani e meno giovani uno a fianco all’altro. Per scambiarsi pareri, raccontare il proprio vissuto, “cedere” ed ascoltare propri ed altrui consigli. È stata questa la più grande soddisfazione. Per una serata riuscita benissimo».

L’Aic, associazione italiana celiaci di Cesena, all’interno di Na Pizz in via Natale Dellamore, due sere fa ha organizzato un “giro pizza senza glutine”. Tutti i tipi di pizza solo ed esclusivamente gluten free. «Non avevamo mai avuto un’opportunità del genere - spiegano all’Aic di Cesena - e la risposta è stata massiccia: a tavola 180 persone arrivate anche dall’Emilia e dalle Marche. Che hanno apprezzato la possibilità di avere a disposizione ogni cosa su misura per la celiachia. La presenza di tante persone giovani ed al primo contato con l’Aic era stata spinta dalla partecipazione della food blogger celiaca Vittoria Laghi». Una serata d’orgoglio per Aic Cesena al punto tale: «Che il ristorante sta pensando per il futuro ad un appuntamento fisso settimanale con il “solo senza glutine”».