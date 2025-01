Imprenditore di Cesena travolto da un furgone pirata in fuga sulla via Emilia a Gambettola

«Mi ha centrato in pieno in sorpasso. Senza che nessuno tra le decine di auto che erano in attesa al semaforo in fila si sia fermata per aiutarmi o semplicemente per testimoniare alle forze dell’ordine cosa era successo».

È più amareggiato moralmente che traumatizzato fisicamente l’imprenditore cesenate Gianluca Castagnoli. Che ieri nel primo pomeriggio è stato vittima dell’agire di un furgone pirata sul quale ora sono in corso indagini e per il quale le forze dell’ordine cercano testimonianze.

«Mi stavo avvicinando al semaforo di Gambettola sulla via Emilia dove c’erano tante vetture in attesa di transitare. Un furgone di colore chiaro probabilmente bianco, simile ad un Ducato da quanto ha potuto intuire in quell’attimo, mi ha sorpassato a tutta velocità centrandomi in pieno e distruggendo il lato guida della mia Renault. Un impatto robusto. Tra le vetture che mi erano davanti, un medico del 118 sentendo il rumore è sceso dal su abitacolo e mi è venuto in soccorso per capire se e quanto mi fossi fatto male. Il furgone non ha nemmeno accennato ad una frenata ed ha tirato dritto. Così come se ne sono andate assieme al verde tutte le altre vetture che erano al semaforo. Senza lasciare alcun tipo di testimonianza di quanto avevano visto alle forze dell’ordine».

Che ora indagano con gli elementi a disposizione per rintracciare il furgone pirata.