Impatto sulle strisce: ciclista 27enne di Cesena ricoverata in Rianimazione

Stava pedalando a non molta distanza da casa lungo la via Dismano a Pievesestina. È finita a terra restando gravemente ferita, nello scontro tra la sua bicicletta ed un furgonato.

I.S., 27enne cesenate, ora è ricoverata in Rianimazione all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto due mattine fa poco dopo le 10 nel tratto di Dismano che corre a ridosso del cimitero di Pievesestina. Qui la 27enne ciclista, che abita ad alcune centinaia di metri di distanza più nel cuore della frazione di Pievesestina, sembra che si apprestasse ad attraversare la strada con la bici. In un punto dove ci sono le strisce pedonali.

Sono soltanto le prime indicazioni, queste, che hanno raccolto gli uomini della polizia locale di Cesena che sono intervenuti per i rilievi di legge e che dovranno presto completare la ricostruzione dell’accaduto per ufficializzarla alla magistratura inquirente. Di certo per il momento c’è, che in qualche maniera la ciclista e l’autista di un furgonato che marciava sula Dismano quasi all’altezza del cimitero di Diegaro, non si sono visti in tempo per evitare l’impatto. E come la ciclista sia finita violentemente a terra sbattendo la testa sia sul veicolo che sull’asfalto.

Il suo quadro clinico è stato esaminato subito, dopo le prime medicazioni sul posto, dal personale del 118 intervenuto con ambulanza ed auto medicalizzata. Il personale di Romagna Soccorso ha trasferito poco prima delle 10:30 di due mattine fa la 27enne d’urgenza al pronto soccorso del Bufalini, dove gli specialisti della traumatologia hanno evidenziato per lei un pesante trauma cranico patito nell’urto. Per I.S. poche ore dopo si sono aperte le porte della sala operatoria del reparto di Neurochirurgia. Dove le sono state limitate le fratture e i traumi patiti. Ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio cesenate dove i sanitari la tengono sotto costante monitoraggio clinico. La sua prognosi è riservata.