Impatto con la Vespa tornando dal lavoro: gravissimo un 42enne di Cesena

Sono di prognosi riservata e serie le condizioni cliniche di un 42enne di San Giorgio che, mentre tornava dal lavoro, è stato sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto ad una intersezione solitamente non tra le più pericolose della mappa stradale Cesenate.

L’incidente è accaduto attorno alle 18:15 di venerdì all’incrocio l tra la provinciale n° 70 “Cervese” e la via Mariana: a ridosso del circolo Arci Cikketto e dunque quasi ai confini della frazione di Calabrina.

A.B., 42enne cesenate, stava rientrando verso San Giorgio, frazione di Cesena dove vive. Era in sella alla sua Vespa Piaggio quando, per cause in corso d’accertamento, è finito per diventare protagonista di un impatto che ha coinvolto assieme al suo scooter sia un’autovettura marca Lancia che un palo di metallo di quelli della segnaletica stradale.

Come i veicoli siano venuti ad impatto tra loro e con gli arredi urbani circostanti è ora materia di studio approfondito da parte degli specialisti della polizia locale di Cesena. I quali per ora, oltre alle misurazioni eseguite sul luogo dell’incidente, non possono far leva in alcun modo sulle dichiarazioni dei coinvolti.

La donna alla guida della vettura sotto shock per l’accaduto è stata trasportata in ambulanza al Bufalini dove è stata dimessa dopo i controlli di rito.

Il 42enne cesenate, invece, soccorso da ambulanza ed auto medicalizzata, versa ora in condizioni gravi per i traumi patti. È ricoverato, dopo i soccorsi ricevuti sui posto e gli esami e le medicazioni in pronto soccorso, nel reparto di Rianimazione del Bufalini di Cesena. Dove la sua prognosi è riservata e dove per il momento i medici lo tengono ancora sotto costante monitoraggio clinico.