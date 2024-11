Il World Cheese Awards in Portogallo porta 5 medaglie a Sogliano

Fosse Brandinelli vince cinque medaglie in Portogallo. Si è da poco conclusa la 36a edizione del World Cheese Awards, a Viseu, in Portogallo, il prestigioso concorso internazionale che proclama vincitori dei migliori formaggi.

Concorso top per formaggi

Una giuria con 240 esperti di 40 nazioni diverse ha valutato ogni singolo formaggio. Quest’anno c’erano ben 4.786 formaggi in gara, provenienti da 47 Paesi, da giudicarne l’aspetto, la consistenza, l’aroma e il sapore. Fosse Brandinelli Srl, che stagiona da anni i suoi formaggi nelle antiche fosse malatestiane all’interno delle antiche mura del castello di Sogliano e punta sempre alla qualità, si conferma uno dei produttori più apprezzati al mondo, ottenendo 5 medaglie al World Cheese Award 2024.

Il “Cremoso” un pecorino, a pasta cremosa e sapore di Fossa, ha ottenuto la medaglia d’oro. Il “Formaggio di Fossa di Sogliano dop” di Fossa Brandinelli ha ricevuto la medaglia d’argento, formaggio nato qualche anno fa dalla collaborazione di Fosse Brandinelli e la Centrale del latte di Cesena che ne cura la caseificazione. Poi tre medaglie di bronzo: al “CaFFFiero”, formaggio vaccino di malga poi infossato e conosciuto dagli appassionati di formaggi. Le altre due medaglie di bronzo sono state assegnate al “Pecorino delle Fosse Brandinelli”, e al nuovo nato “Buffo”, novità delle Fosse Brandinelli che in anteprima è stato inviato al World Cheese Award 2024, ma che gli amanti dovranno attendere fino ad ottobre 2025 per assaggiarlo.

La soddisfazione

Premiate la meticolosità di ricerca e produzione di Marino e Silvano Brandinelli, padre e figlio, con formaggi diversi tra loro ma che esaltano la stagionatura anaerobica nelle fosse di arenaria. «Siamo molto contenti che siano arrivati queste medaglie - dice Marino Brandinelli - attestano la qualità dei nostri formaggi e la passione che tutti i giorni ci mettiamo. Condividiamo il merito dei premi con tutta la squadra di Fosse Brandinelli che da anni ci aiuta, con cuore ed esperienza, nel migliorare ogni singolo passaggio della produzione dei nostri prodotti. Quest’anno poi organizziamo nella sala principale delle degustazioni gratuite dei nostri formaggi in abbinamenti con vini di Fattoria Zerbina di Faenza o alle birre artigianali del birrificio Mazapegul di Civitella di Romagna».

Fiera alla seconda tornata

Oggi Sogliano si mette ancora in mostra con la 49a Fiera del Fossa che attira gli amanti dei formaggi, dalle ore 9 alle 20. Da scoprire non solo il Fossa ma anche tanti altri prodotti tipici, con attrazioni come mostre, musica ed eventi. Domani poi, è il giorno della patrona Santa Cartina, e sarà la tradizionale apertura delle fosse, proprio presso le fosse Brandinelli.