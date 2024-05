“Il vecchio Foro Annonario di Cesena aveva dentro la poesia”: da sabato la mostra fotografica di Paolo Partisani - Gallery

“Ho scattato queste foto perché voglio bene alla mia Cesena e perché volevo fare ricordare quello che era il mercato di una volta, la vita che c’era al suo interno e le persone che lo frequentavano per non lasciare dispersa la memoria”.

Paolo Partisani sabato 4 maggio alle 10.30 inaugura una galleria dei ricordi fatta di 95 splendide foto in bianco e nero al mercato coperto, con particolare riferimento al recente periodo che si estende dai primi anni 2000 all’avvio dei lavori di riqualificazione.

Respirare l’aria della città

Il vecchio mercato coperto nella sua versione del terzo millennio non è riuscito a decollare e le foto di Partisani sono una finestra aperta sui tempi che furono: “Quando entravo lì dentro - riparte Partisani - fin da bambino mi sembrava di tornare indietro nel tempo, respiravo l’aria della mia città delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Ogni volta che vi entravo, mi sentivo in un posto particolare, fuori da tutto. Mi incuriosiva tutto di quel luogo: le persone, l’atmosfera magica... mi piaceva anche da vuoto. Nonostante fosse un luogo fatiscente, aveva dentro la poesia, era un luogo che raccontava qualcosa. Era una canzone di De Andrè: la dimostrazione che dai diamanti non nasce niente, ma dal letame nascono i fiori. Appena ho saputo che avrebbe chiuso, ho iniziato a intensificare le mie visite e a scattare una serie di foto che spero possano piacere e riaccendere dei bei ricordi”.

Inaugurazione sabato mattina al Foro

La mostra è allestita negli spazi del piano terra del Foro Annonario (piazza del Popolo). Nel corso di un momento inaugurale aperto a tutta la città, Partisani presenterà la carrellata di scatti che immortalano personaggi, attività commerciali, e ricordi che appartengono alla sua giovinezza e a tutti i cesenati che quotidianamente frequentavano questi spazi.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 25 maggio negli orari di apertura del Foro Annonario. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Cesena, è realizzata grazie al contributo di Foro Annonario Gest.