Il “Sommelier astemio”: un corso molto speciale per 8 ragazzi a Cesena

Parte domani, sabato 12 ottobre a Cesena alla sede Ais di via delle Fragole il primo corso romagnolo di ‘Sommelier Astemio’. Si tratta di un percorso didattico finalizzato all’inserimento lavorativo di ragazzi con bisogni educativi speciali. L’iniziativa tenuta a battesimo a Cesena da Ais Romagna si incarica di insegnare ‘abilità da sommelier’ a ragazzi diversamente abili, che, per patologie o per particolari percorsi terapeutici, non possono degustare prodotti alcolici. Per loro è stato pensato un particolare percorso formativo targato Ais, che al di là dell’assaggio permetterà ai partecipanti di servire e raccontare il vino.

Pensato già a inizio estate con la realizzazione dell’evento ‘Cantine all’Aperto’ realizzato il 14 giugno scorso al parco Fornace Marzocchi nell’area del chiosco-ristorante l’Incanto per contribuire a finanziare il percorso formativo, il corso affronterà i temi fondamentali della didattica AIS (viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo) sviluppati dai docenti dell’Associazione Sommelier, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, con illustrazioni, fumetti e didascalie idonee a essere comprese e ricordate.

A questo primo percorso sperimentale completamente gratuito parteciperanno otto ragazzi già iscritti e selezionati dagli enti preposti. Altro grande contributo per la realizzazione del corso lo si deve a “Romagna Solidale”, Rotary Alto Savio, Cantina di Cesena.

Nato ufficialmente con un primo corso di formazione organizzato a Bari dal delegato Ais Raffaele Massa nel marzo 2022, oggi l’iniziativa con programma istituzionale, libro di testo e didattica viene, proposta a Cesena rendendo il mondo del vino, anche in Romagna, strumento di inclusione sociale e professionale.