Il sindaco di Cesena Lattuca è il nuovo presidente della Conferenza territoriale sociale sanitaria della Romagna

CESENA. Il sindaco di Cesena, e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, è il nuovo presidente della Conferenza territoriale sociale sanitaria della Romagna che tiene insieme i 75 sindaci del territorio. La nomina arriva nella riunione di questa mattina dell’organo all’unanimità, come quella dei tre vicepresidenti: i sindaci di Forlì Gian Luca Zattini, di Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, Filippo Sacchetti e di Russi, nel Ravennate, Valentina Palli.

Lattuca prende il testimone dall’ex sindaco di Ravenna Michele de Pascale, “promosso” presidente della Regione e come tale decaduto per regolamento assieme ai tre vicepresidenti. Ampia la partecipazione, con quasi il 93% delle quote di voto. Al termine della riunione l’Ufficio di presidenza esprime all’unanimità “parere favorevole” sulla riconferma del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, ultimo passaggio prima della formalizzazione ufficiale della nomina da parte della Regione. Il neo presidente Lattuca ringrazia per la fiducia per un ruolo “anzitutto di rappresentanza e di confronto, in un’ottica di collegialità in cui tutti i territori hanno la possibilità di esprimere i bisogni della propria comunità”. Dunque, «oneri di ascolto e di sintesi, onore nel rappresentare una Conferenza territoriale così importante che partecipa a dare indirizzo ad una Azienda sanitaria tra le più grandi d’Italia».