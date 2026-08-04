Dal Canada a Cesena per scoprire i luoghi dove hanno combattuto i soldati canadesi: il viaggio di Nolan Carter

Si chiama Nolan Carter, ha 21 anni e da Edmonton, capoluogo della provincia dell’Alberta, nel Canada occidentale, è arrivato in Romagna dopo un volo di 15 ore, qualche settimana fa, per realizzare un sogno e compiere una missione: conoscere da vicino i luoghi dove hanno combattuto i suoi concittadini al tempo della guerra. Nolan infatti è un collezionista di cimeli storici e svolge attività di volontariato presso il Museo del Loyal Edmonton Regiment (Ler), che custodisce la storia e la memoria degli Eddies, come venivano familiarmente chiamati i soldati appartenenti al Reggimento. Nel suo viaggio con varie tappe ha potuto contare sul prezioso accompagnamento di Maurizio Zoffoli, 49enne di Cannuzzo di Cervia, colonna dell’Anpi e grande appassionato ed esperto delle vicende della seconda guerra mondiale e del passaggio del fronte in Romagna. Arrivato a Ravenna, il ricercatore canadese, dopo un primo passaggio nel Riminese, è approdato nel territorio cesenate. Qui ha subito voluto visitare il cimitero del Commonwealth a S.Egidio, dove riposa un’autentica leggenda dei Ler: il maggiore Willmot George Longhurst, che cadde proprio a Cesena nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 1944, a fianco di decine di soldati canadesi, che riposano in quello stesso luogo.