Il “re dei pacchi” della Tv ha colpito anche a Cesena: condannato per truffa

Il “re televisivo” dei pacchi ha colpito anche a Cesena. Nulla a che vedere con Stefano De Martino, conduttore di “Affari tuoi” sulle reti Rai.

Il “re dei pacchi” in questione è infatti stato portato all’attenzione di tutta Italia dalla trasmissione satirica “Striscia La Notizia” di Canale 5. Si chiama Stefano Pilleri e ha 25 anni. Vive nella zona di Sinnai (in Sardegna) ed è specializzato, stando a quanto messo in onda più volte in passato dal tg satirico, nel vendere e acquistare articoli on line. Il trucco è semplice: in veste di acquirente si fa mandare i pacchi, senza però fare i bonifici dovuti. Quando invece si propone come venditore, incassa i soldi ma invia pacchi con dentro tronchi di legno. Secondo l’accusa l’uomo non avrebbe particolari remore a farsi vedere in faccia come mostrato in tv da Striscia e userebbe dei “travestimenti” spacciandosi a volte per militare della Croce Rossa a volte come rappresentante delle forze dell’ordine. Inoltre manda alle vittime in giro per l’Italia video nei quali si mostra per convincere la controparte alla transazione. Filmati in cui fa vedere accanto al suo volto anche la propria carta d’identità, per dimostrare di essere veramente chi dice di essere. Ieri nell’aula del giudice Federico Casalboni (pm Alice Lusa) era accusato di aver raggirato nell’acquisto di un telefonino un cesenate. L’uomo aveva perso mille euro dopo essere stato raggirato online con i metodi di cui sopra.

Difeso dall’avvocato Paolo Anconelli (in sostituzione dell’avvocato sardo che normalmente tutela le posizioni di Pillari) il 25enne è stato riconosciuto responsabile della truffa e condannato a una pena di un anno e tre mesi di reclusione.