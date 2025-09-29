Il presidente di “Cesena Fiera” Patrizio Neri: “Macfrut patrimonio di tutti, quella del 2026 sarà una grande edizione”

Il neo-presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri in una nota evidenzia la centralità di Macfrut per l’agroalimentare italiano. “Macfrut, con lo spostamento alla Fiera di Rimini, sta vivendo anni di straordinaria crescita, trovando una sua precisa identità nel panorama fieristico internazionale, grazie alla scommessa su due elementi che lo rendono unico. Anzitutto tutto l’essere fiera di filiera. Il nostro Paese è leader mondiale nell’intera catena di valore del sistema ortofrutticolo, per capirci dal seme al prodotto finito a tavola. È una consapevolezza che Macfrut ha saputo valorizzare, rendendo protagonisti tutti gli aspetti della filiera, sia attraverso le opportunità di business messe a disposizione degli espositori, sia attraverso quella che è stata chiamata la ‘conoscenza’, ovvero gli elementi di innovazione e ricerca che proprio a Macfrut vengono resi noti e che nella fiera trovano il punto di incontro, grazie a un gruppo di esperti con cui la fiera collabora attivamente e, complessivamente, ad un grande lavoro di squadra”.

“Il secondo elemento che caratterizza Macfrut - continua Neri - è la sua straordinaria capacità di attrazione dei mercati mondiali, tanto da farne una delle fiere più internazionali nel panorama italiano. Nelle ultime edizioni gli espositori esteri sono stati circa il 40% del totale, a cui si aggiungono oltre 1500 buyer. E questo è stato possibile grazie al fondamentale supporto di Agenzia ICE, nonché grazie allo straordinario impegno della struttura di Cesena Fiera, attraverso numerosissime missioni estere in tutti i Continenti. In sostanza, Macfrut si è affermata nel panorama internazionale per essere un evento non limitato ai soli tre giorni fieristici, ma vivo per 365 giorni all’anno”.