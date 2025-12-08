Il Panathlon Club Cesena va verso il 40° compleanno e premia Claudio Fantini

La consegna del premio Fair Play alla carriera a Claudio Fantini da parte del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del presidente onorario del Panathlon Club Cesena Pino Buda (foto Armuzzi)
Oltre 300 ospiti si sono dati appuntamento ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico per la tradizionale festa degli auguri del Panathlon Club Cesena. Il Panathlon più numeroso al mondo per una volta ha fatto uno strappo alla regola, visto che da sempre il pranzo natalizio viene celebrato l’8 dicembre. Questa volta però il consiglio ha cercato una mediazione tra sacro e profano: oggi si gioca Padova-Cesena e nel corso della festa in molti si sarebbero distratti a suon di profani calci a un pallone, così si è scelto per l’anticipo.

Dionigio Dionigi e Pablo Picasso

Il presidente Dionigio Dionigi, fresco di conferma per il biennio 2026-2027 , è apparso visibilmente commosso per la partecipazione, con il suo discorso più volte interrotto da applausi e due standing ovation: «Stiamo per entrare in un anno importante – ha detto Dionigi – visto che nel 2026 il nostro Panathlon compie 40 anni. Un traguardo magnifico, un numero che fa impressione. Il celebre pittore Pablo Picasso diceva: “40 anni è l’età in cui ti senti finalmente giovane, ma è troppo tardi”. Ora: Picasso era senza dubbio un genio, ma aveva un difetto di fondo. Picasso non era un socio del Panathlon Club Cesena... Vedete, a noi non basta essere il Panathlon più numeroso del mondo. La vera sfida è essere il Panathlon più attivo al mondo e, modestamente, lo siamo. Lo siamo nel nome dei nostri figli e dei nostri nipoti, lo siamo nel ricordo dei nostri cari che non ci sono più, ma che in fondo ci sono sempre».

Il premio Fair-Play

Il sindaco Enzo Lattuca nel suo saluto ha fatto i suoi sinceri complimenti a Dionigi: «Ho ascoltato parole magnifiche, il presidente ha fatto un degnissimo riassunto dello spirito di questo Panathlon».

La giornata del Da Vinci si era aperta con la consegna del premio Fair-Play alla carriera a Claudio Fantini, socio del Panathlon e motore inesauribile del Fantini Club. Questa la motivazione: «Claudio Fantini ha inventato l’imprenditoria sportiva. Negli anni ’80 ebbe la geniale intuizione di portare il beach volley nelle spiagge della Romagna e oggi il Fantini Club di Cervia è un simbolo della nostra riviera. È il motore di eventi sportivi entrati nel cuore degli appassionati come la Gran Fondo del Sale di ciclismo e l’Ironman: appuntamenti che hanno acceso i riflettori internazionali sulla nostra Romagna».

