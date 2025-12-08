Il Panathlon Club Cesena va verso il 40° compleanno e premia Claudio Fantini

Oltre 300 ospiti si sono dati appuntamento ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico per la tradizionale festa degli auguri del Panathlon Club Cesena. Il Panathlon più numeroso al mondo per una volta ha fatto uno strappo alla regola, visto che da sempre il pranzo natalizio viene celebrato l’8 dicembre. Questa volta però il consiglio ha cercato una mediazione tra sacro e profano: oggi si gioca Padova-Cesena e nel corso della festa in molti si sarebbero distratti a suon di profani calci a un pallone, così si è scelto per l’anticipo.

Dionigio Dionigi e Pablo Picasso

Il presidente Dionigio Dionigi, fresco di conferma per il biennio 2026-2027 , è apparso visibilmente commosso per la partecipazione, con il suo discorso più volte interrotto da applausi e due standing ovation: «Stiamo per entrare in un anno importante – ha detto Dionigi – visto che nel 2026 il nostro Panathlon compie 40 anni. Un traguardo magnifico, un numero che fa impressione. Il celebre pittore Pablo Picasso diceva: “40 anni è l’età in cui ti senti finalmente giovane, ma è troppo tardi”. Ora: Picasso era senza dubbio un genio, ma aveva un difetto di fondo. Picasso non era un socio del Panathlon Club Cesena... Vedete, a noi non basta essere il Panathlon più numeroso del mondo. La vera sfida è essere il Panathlon più attivo al mondo e, modestamente, lo siamo. Lo siamo nel nome dei nostri figli e dei nostri nipoti, lo siamo nel ricordo dei nostri cari che non ci sono più, ma che in fondo ci sono sempre».

Il premio Fair-Play