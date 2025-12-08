Il Panathlon Club Cesena va verso il 40° compleanno e premia Claudio Fantini

Oltre 300 ospiti si sono dati appuntamento ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico per la tradizionale festa degli auguri del Panathlon Club Cesena. Il Panathlon più numeroso al mondo per una volta ha fatto uno strappo alla regola, visto che da sempre il pranzo natalizio viene celebrato l’8 dicembre. Questa volta però il consiglio ha cercato una mediazione tra sacro e profano: oggi si gioca Padova-Cesena e nel corso della festa in molti si sarebbero distratti a suon di profani calci a un pallone, così si è scelto per l’anticipo.