Il Panathlon Club Cesena festeggia il suo 40° compleanno: “Siamo il più attivo e numeroso al mondo”

Era l’anno dei Mondiali, quelli dell’86, come cantava Antonello Venditti. All’inizio erano 13 soci e si diedero appuntamento dal notaio Giunchi per fondare il Panathlon Club Cesena. Quaranta anni dopo, è andata a finire che oggi i soci sono 210 e formano il Panathlon più numeroso al mondo. La prima conviviale compie 40 anni proprio oggi: era il 19 settembre 1986 e al ristorante Casali, il presidente Dionigio Dionigi scelse di iniziare in grande stile: quel giorno di fine estate, gli ospiti erano il neo-commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini, il giornalista Bruno Pizzul, appena promosso voce Rai per gli azzurri e il deputato del Pri Oddo Biasini.