Il Panathlon club Cesena canta con “Romagna mia”

Breve test attitudinale. Completate la seguente frase: “Sento la nostalgia del passato...”. Se vi siete quasi offesi perché è troppo facile, il merito è tutto del senso di appartenenza costruito da un signore che si chiamava Secondo Casadei, uno che sul momento pensava di scrivere una canzone e invece ha creato un inno. Un tipo di canzone che si doveva cantare solo in balera e invece nel terzo millennio la si sente ovunque: consola chi spala nel fango, risuona al “Manuzzi” dopo una vittoria del Cesena, compare magicamente al giro degli amari delle tavolate romagnole di tutte le età.

L’appuntamento

L’omaggio a Secondo Casadei è andato in scena venerdì sera alla conviviale del Panathlon Club Cesena al ristorante Cerina di San Vittore, con Roberto Chiesa al microfono che è filato via liscio (e ci mancherebbe visto il genere musicale), forte di una competenza costruita in una storia di famiglia piena di musica. Al suo microfono Riccarda Casadei e le figlie Lisa e Letizia, testimoni di una storia che non è un semplice museo del passato, ma è la nostra colonna sonora del presente. «“Romagna mia” è la canzone che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo – ha detto il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi ai 113 ospiti – e in questa serata riscopriamo un patrimonio musicale nato grazie allo “Strauss di Romagna”, custodito dalla Casadei Sonora”.

Il debutto

La serata non poteva che iniziare con “Romagna mia” cantata dal tenore Paolo Gabellini, quindi un video vintage con un’intervista a Secondo Casadei che metteva cuore e sorrisi a raccontare una vita trascorsa a tempo di musica. «La canzone “Romagna mia” inizialmente doveva chiamarsi “Casetta mia” – ha ricordato Riccarda Casadei – nel 1954 il babbo doveva andare a incidere il nuovo disco, aveva già prodotto 11 brani ma il 12° non arrivava perché il sassofonista ebbe un problema alla gola. Dalla casa discografica gli chiesero se ne avesse uno di riserva, così tirò fuori “Casetta mia” che aveva già pronto e gli dissero: “Questo è un brano di respiro nazionale, perché non lo chiama “Romagna mia”? E tutto è iniziato così: andò a finire che la chiedevano in ogni Dancing, poi i juke box e Radio Capodistria fecero il resto».

I ricordi