“Il mio ex marito continua a perseguitarmi”: i Carabinieri lo arrestano a Cesena

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cesena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di “atti persecutori” in danno della ex moglie. I militari, a seguito della denuncia della vittima, hanno documentato reiterate violazioni commesse dall’uomo alla misura del “divieto di avvicinamento alla donna” nonché di “comunicare con lei con qualunque mezzo”, misura a cui l’uomo era già sottoposto dall’estate scorsa per gravi minacce e reiterate violenze poste in essere precedentemente ai danni della ex moglie. L’uomo, subito rintracciato e arrestato dai carabinieri, è stato sottoposto alla nuova misura - più restrittiva - degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.