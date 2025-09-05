Il ministro Piantedosi l’11 settembre a Cesena, il sindacato di Polizia: “Ci sono gravi problemi, chiediamo un incontro urgente”

Giovedì 11 settembre è atteso a Cesena il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindacato provinciale di Polizia Sap chiede un incontro urgente in una nota a firma del segretario Roberto Meloni: “L’’11 settembre in occasione dell’inaugurazione del corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato – settore di impiego sicurezza cibernetica, presso il Caps di Cesena è prevista la visita del Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Direttore Generale della Polizia di Stato, Prefetto Vittorio Pisani. La situazione che si è determinata nella provincia di Forlì-Cesena negli ultimi anni denota alcune gravi problematiche difficilmente risolvibili in periferia. L’alluvione che ha colpito il Centro di Addestramento della Polizia di Stato ha messo in ginocchio per lungo tempo l’operatività della scuola e, anche per risolvere la difficoltà addestrativa nazionale, è quanto mai necessaria una sua ripresa a pieno ritmo. Questo oggi non è possibile poiché la metà dei posti letto ancora non sono disponibili e il poligono è inagibile. Gli organici sono ridotti e i tantissimi colleghi ultracinquantenni soffrono i sempre maggiori carichi di lavoro. In ultimo, la volontà di chiudere la sala operativa presente all’interno del Commissariato di Cesena, risulta essere un tema molto delicato e sentito che ha visto il territorio, la politica, l’opinione pubblica nonché gli operatori, unirsi nella richiesta di evitare un pericoloso arretramento del controllo del territorio. La presenza dei vertici del Ministero e del Dipartimento nel nostro territorio è una grande opportunità per poter meglio esporre le tematiche e per questo abbiamo chiesto di avere un incontro urgente con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia”.