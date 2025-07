Il manager cesenate di una multinazionale da 2 miliardi alla super conferenza sull’efficienza energetica

Il 12 e 13 giugno scorsi, a Bruxelles, si è tenuta la decima conferenza globale annuale sull’efficienza energetica promossa dalla Iea, l’Agenzia internazionale per l’energia, e tra i protagonisti c’è stato un cesenate che ha un ruolo dirigenziale in una multinazionale del settore che l’anno scorso ha fatturato la bellezza di 2 miliardi di euro. Co-organizzata dal direttore esecutivo della Iea, Faith Birol, e dal commissario europeo per l’energia, Dan Jørgensen, l’iniziativa ha riunito oltre 600 partecipanti provenienti da 100 Paesi. Tra coloro che hanno preso parte alle discussioni e alle trattative, che hanno condotto alla stesura di una “lettera di impegno” firmata dai ceo di 18 aziende internazionali, nonché del “Piano di azione” in quattro punti per i ceo di Bruxelles, c’era il cesenate Simone Alessandri, direttore affari governativi di una azienda leader in Europa nel comparto con 7.100 dipendenti.

Cesena sempre nel cuore

Alessandri si è trasferito nella capitale belga nel 2015, dando il via alla sua carriera di assistente parlamentare, per poi specializzarsi nella «rappresentanza di gruppi e aziende nel settore energetico di fronte ai politici europei», spiega. Il legame con la sua città resta comunque molto forte: «Nonostante la mia base lavorativa sia all’estero, torno spesso a Cesena per ritrovare la famiglia, gli amici e per godermi un piatto di cappelletti - racconta Alessandri -. E quando posso, non mi faccio mai mancare una partita allo stadio Manuzzi per tifare il Cesena: perché l’energia migliore, a volte, è quella che si spende sugli spalti con la sciarpa bianconera».

La conferenza della Iea