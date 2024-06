Forte grandinata nel primo pomeriggio di oggi in più località tra Cesena e la Valle del Rubicone, in pianura e anche nelle prime colline. I chicchi dal cielo sono piovuti in particolare a Case Missiroli, Carpineta, Bulgaria, Budrio di Longiano, Gambettola, Montenovo di Montiano, Gatteo e Savignano. Grandine anche nel Riminese, mentre al largo delle coste del Ravennate si sono formate alcune trombe marine.