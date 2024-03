Il lunedì di Pasquetta a Cesena torna la benefica “Nico Run”

A Pasquetta torna un appuntamento ormai consolidato in questi anni: la “Nico Run”, camminata ludico motoria solidale nata nel 2019. L’appuntamento conferma la finalità benefica, a favore dei disabili, e si presenta quest’anno in una veste parzialmente rinnovata per cercare di coinvolgere ancora più persone: se da una parte è confermato anche il percorso cortissimo dedicato esclusivamente ai bambini, dall’altra è stata inserita nel tratto più lungo percorribile una gara agonistica che vedrà i partecipanti contendersi i primi posti per vincere il Nico d’oro, il Nico d’argento ed il Nico di bronzo.

Nel 2019, quando nacque, questa iniziativa permise, insieme agli sponsor e alla raccolta fondi avviata in parallelo, di acquistare un esoscheletro riabilitativo per gli arti inferiori “Armeo Spring”, poi donato al centro di riabilitazione dell’ospedale “Marconi” di Cesenatico.

Il ricavato del 2024 andrà invece nuovamente a sostenere il progetto “Diversamente pilates”. Si tratta di un corso di pilates per persone con disabilità, nato per la prima volta proprio con i fondi raccolti tramite la “Nico Run”.

Silvia Faberi, che ha ideato questa camminata a fin di bene, dopo che suo figlio Niccolò ebbe nel 2016, all’età di 26 anni, un gravissimo incidente che ne ha condizionato la vita, organizza il tutto ancora assieme all’associazione “Domani arriva sempre”. Proprio Niccolò, per tutti Nico, è testimonial dell’iniziativa e pratica pilates da anni. Il progetto “Diversamente pilates” è gestito da “Just U Studio Cesena” e sta coinvolgendo tanti tra ragazze e ragazzi con disabilità che beneficiano gratuitamente, grazie ai fondi raccolti, della pratica del pilates, favorendo oltreché movimento e salute anche la socializzazione.

Per partecipare alla “Nico Run”, si può pagare la quota di 10 euro al “Just U Studio” in via Cerchia di S.Egidio 952, ma ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa dell’evento, a partire dalle 7,30.

La “Nico Run” quest’anno parte dalla pista di atletica e si snoda lungo la ciclabile del Savio fino al ponte di ferro e ritorno.

Il percorso lungo e per la competitiva è lungo 10 km, ma ci sono anche camminate e corsette non competitive su percorsi di 5,5 e 7 km. Per i bimbi il circuito è di 1,5 km (con quota di iscrizione di 2,50 euro) e tutti alla fine riceveranno la medaglia premio.

L’iscrizione alla competitiva si può fare tramite il portale www.endu.net