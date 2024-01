Il liscio sinfonia per tutti: Moreno il Biondo e l’orchestra del Maderna al Verdi di Cesena il 17 gennaio

Mercoledì 17 gennaio alle ore 21 al Teatro Verdi di Cesena Moreno “il Biondo” Conficconi, Fiorenzo Tassinari e Raffaele Damen saranno protagonisti con l’orchestra del Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena diretta da Giorgio Babbini del concerto: “Il Liscio - Una sinfonia per tutti”. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Per l’occasione saranno arrangiati in versione orchestrale dal Maestro Babbini brani di Secondo Casadei, Raoul e Mirko Casadei e Moreno Conficconi stesso. Ospiti della serata gli E-Wired Empathy, ovvero il gruppo di rinomati strumentisti che sta accompagnando Moreno il Biondo nel suo viaggio nella musica popolare italiana, presenti Roberto Gualdi (Dalla, PFM, Vecchioni) alla batteria, Giovanni Amighetti (Mari Boine, Ayub Ogada, Shan Qi) ai synths e Luca Nobis (direttore didattico del CPM Milano) alle chitarre

Un’occasione per ascoltare la musica popolare romagnola e non solo in una veste diversa, classica e contemporanea, che offre l’opportunità di riflettere su come tali composizioni possano essere apprezzate in modi diversi, attraversando l’ambito popolare fino alle Accademie musicali.