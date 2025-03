Il liceo Righi di Cesena premiato al Politecnico di Milano

CESENA. Il liceo Righi premiato al Politecnico di Milano. Sabato 29 marzo, in occasione dell’Open day, si è svolta la manifestazione Politest Top Schools 2025 con cui vengono premiati gli Istituti Secondari Superiori che si sono distinti per eccellenza nelle iscrizioni al Politecnico.

La selezione è stata effettuata in base ai risultati ottenuti nei test di ammissione e al numero di studenti partecipanti nel 2024. Il Liceo Scientifico Righi ha ricevuto il riconoscimento come miglior scuola nella categoria “Fuori regione” per il rapporto tra il voto ottenuto alla selezione e il numero di studenti che hanno affrontato il test per l’ammissione al corso di laurea in Design. Il test per Design risulta molto impegnativo e tra i più selettivi. Solo uno studente su sette viene ammesso a frequentarlo. Per questo motivo è particolarmente significativo il risultato ottenuto dalla scuoal cesenate.

La dirigente Lorenza Prati, che ha ritirato l’attestato a nome del Liceo, si congratula con gli studenti e con i docenti per il livello di preparazione raggiunto che ha consentito di raggiungere questo traguardo.