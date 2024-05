Il gruppo di preghiera di Padre Pio a Cesena chiude i battenti dopo 20 anni

Dopo una storia di condivisione lunga vent’anni oggi è l’ultimo giorno “ufficialmente insieme” per il gruppo di preghiera di Padre Pio. I coordinatori del gruppo, Giancarlo Righi ed Eliana Papi, con la data odierna rassegneranno le proprie dimissioni non avendo più la possibilità di proseguire nel cammino organizzativo.

Per quasi tutta la durata del gruppo di preghiera, oltre alle uscite ed alle attività organizzate, il punto di ritrovo del gruppo era al convento delle suore di fronte al cimitero monumentale. Nell’ultimo anno però il gruppo aveva necessariamente dovuto spostare altrove la sede dei propri incontri, all’interno del convento dei Cappuccini. Luogo più difficile da raggiungere per tutti durante l’inverno (l’età media dei partecipanti è abbastanza alta). Tutti fattori che hanno segnato, con i saluti dei responsabili, la fine delle attività dello storico gruppo. I cui partecipanti (una serata assieme conclusiva si terrà in pizzeria il 16 maggio) vogliono ringraziare i referenti che per tanto tempo li hanno coordinati.

«Carissimi Giancarlo ed Eliana, vi siamo immensamente grati per tutti questi anni di generoso servizio. Il gruppo di preghiera Padre Pio di Cesena è stato per tutti noi un punto di riferimento importante e voi ci avete custoditi e guidati con passione, zelo, amicizia e affetto. È stato un lungo cammino durato 20 anni, in cui vi siete passati il testimone, per garantire continuità al nostro gruppo. Siamo sinceramente dispiaciuti dopo aver appreso la notizia delle dimissioni di Eliana: la vostra guida è sempre stata una certezza. Il Signore vi benedica per questi anni di servizio e Padre Pio vi guardi sempre e vi protegga. Siamo certi che continueremo questa bella amicizia spirituale e umana, ricordandoci sempre in piena comunione nella preghiera. Con affetto, gratitudine e stima, gli amici del gruppo di preghiera Padre Pio di Cesena».