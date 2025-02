“Il filtro di protezione internet più veloce del mondo? Lo abbiamo sviluppato noi a Cesena”: l’orgoglio di FlashStart

“Il filtro internet più veloce del mondo? Lo abbiamo sviluppato noi a Cesena”. È la nota di orgoglio di FlashStart, realtà cesenate specializzata in soluzioni per la protezione della navigazione in internet e già presente n 161 Paesi. FlashStart ha realizzato il filtro per la navigazione sicura al riparo da malware e contenuti indesiderati più veloce al mondo secondo il servizio indipendente DNSperf.

Il servizio FlashStart per il filtraggio della navigazione fornisce una protezione completa a reti e dati contro gli attacchi informatici veicolati attraverso siti infetti. FlashStart realizza un DNS Content Filter, ovvero un servizio che esegue un controllo tramite protocollo DNS del sito di cui si richiede l’accesso. In questo modo, il filtro risulta il più efficace perché la verifica viene effettuata direttamente sull’indirizzo IP del server che ospita il sito e non sul nome di dominio o sui contenuti di una pagina, che possono facilmente trarre in inganno. Il motore di FlashStart, inoltre, fa largo uso di AI e machine learning per l’individuazione e la classificazione dei domini sospetti.

Il DNS resolver di FlashStart – considerato da DNSperf il più veloce al mondo per il secondo mese consecutivo – non solo offre bassissimi tempi di risposta, incidendo minimamente sulla latenza e risultando praticamente trasparente all’utente, ma garantisce anche una affidabilità pari a 99,999999%.

Il servizio DNSperf, benchmark indipendente di importanza globale, esegue i test ogni minuto da oltre 400 sedi nel mondo. Tutte le rilevazioni sono effettuate su IPv4 con un timeout di un secondo. Nel caso di FlashStart, la velocità della chiamata diretta a ogni server DNS risulta di 13,78 millisecondi, un valore inferiore di quasi due millisecondi rispetto a CloudFlare, di più di due millisecondi rispetto a Google DNS e di quasi sei millisecondi di Cisco Umbrella. Inoltre, considerando gli altri due parametri di rilevazione della classifica di DNSperf, il DNS Resolver di FlashStart si piazza tra i primi quattro al mondo.

“La netta prevalenza di attacchi che avvengono a partire dalla distribuzione di un link infetto – afferma Francesco Collini, CEO di FlashStart –, fa del filtro DNS FlashStart il miglior compromesso tra efficacia e costo per la protezione di aziende ed enti pubblici. Grazie agli strumenti di machine learning e al continuo aggiornamento dei set di siti malevoli, la piattaforma FlashStart garantisce un’affidabilità presente solo in pochi servizi al mondo. La disponibilità del geoblocking e dell’analisi del traffico dai dispositivi mobile, infine, garantiscono ai nostri clienti un ulteriore passo in avanti in termini di qualità di rilevazione”.