Cesena, svelato il diario inedito sul viaggio di Papa Pio VII alla corte di Napoleone

Ci sono luoghi che, nella storia della Chiesa, assumono un significato particolare. È questo il caso di Cesena, città che ha dato i natali a due pontefici, Pio VI e Pio VII, al centro di una delle stagioni più drammatiche della storia europea tra Settecento e Ottocento. Proprio alla figura del secondo, Gregorio Barnaba Chiaramonti, è dedicata una nuova pubblicazione che porta alla luce elementi inediti sulla sua vicenda biografica e, soprattutto, sul difficile rapporto con la Francia napoleonica. Si tratta dell’ultimo volume di padre Simone Raponi, edito dalla Società Romana di Storia Patria e intitolato “Incoronare l’Imperatore. Il viaggio di Pio VII a Parigi nel diario di Raffaele Mazio”. Al centro del libro c’è una fonte rimasta per molto tempo inedita: il diario di Raffaele Mazio, segretario della Congregazione del Cerimoniale e successivamente cardinale, che seguì e documentò il viaggio compiuto da Pio VII in Francia tra il 1804 e il 1805, in occasione della consacrazione e dell’incoronazione di Napoleone.