Cesena, svelato il diario inedito sul viaggio di Papa Pio VII alla corte di Napoleone

Ci sono luoghi che, nella storia della Chiesa, assumono un significato particolare. È questo il caso di Cesena, città che ha dato i natali a due pontefici, Pio VI e Pio VII, al centro di una delle stagioni più drammatiche della storia europea tra Settecento e Ottocento. Proprio alla figura del secondo, Gregorio Barnaba Chiaramonti, è dedicata una nuova pubblicazione che porta alla luce elementi inediti sulla sua vicenda biografica e, soprattutto, sul difficile rapporto con la Francia napoleonica. Si tratta dell’ultimo volume di padre Simone Raponi, edito dalla Società Romana di Storia Patria e intitolato “Incoronare l’Imperatore. Il viaggio di Pio VII a Parigi nel diario di Raffaele Mazio”. Al centro del libro c’è una fonte rimasta per molto tempo inedita: il diario di Raffaele Mazio, segretario della Congregazione del Cerimoniale e successivamente cardinale, che seguì e documentò il viaggio compiuto da Pio VII in Francia tra il 1804 e il 1805, in occasione della consacrazione e dell’incoronazione di Napoleone.

Per comprendere il valore di questa testimonianza occorre però partire dal viaggio. Per un pontefice, soprattutto in un’epoca nella quale gli spostamenti erano tutt’altro che semplici, mettersi in cammino significava molto più che trasferirsi da una città all’altra. Un viaggio papale era un evento diplomatico e politico, ma anche religioso e simbolico: ogni tappa, ogni incontro, ogni cerimonia diventava occasione per definire l’immagine del pontefice e, attraverso di lui, quella della Chiesa. Il papa che lasciava Roma portava con sé la propria autorità spirituale, ma anche la dimensione temporale legata alla sovranità pontificia. Nel caso di Pio VII, questo duplice ruolo si confrontava con una delle figure più potenti dell’Europa del tempo: Napoleone. Il viaggio in Francia assumeva così un significato straordinario. Il pontefice era chiamato a entrare nello spazio politico e simbolico dell’imperatore, mantenendo al tempo stesso la propria autonomia e il proprio ruolo di capo della Chiesa universale.

Non è dunque soltanto il racconto di un viaggio quello che emerge dalle pagine di Mazio. Nel diario si ricompone la complessa macchina diplomatica, politica e cerimoniale che accompagnò il cesenate Pio VII nel lungo percorso verso la Francia. Sono raccontati gli incontri, le città attraversate, le personalità incontrate, le cerimonie e i problemi di etichetta che accompagnavano necessariamente gli spostamenti di un pontefice. Ma affiorano anche aspetti più personali e concreti: gli interventi dello stesso Mazio nell’organizzazione delle celebrazioni, le difficoltà da affrontare, le soluzioni adottate e persino alcune pennellate dei dialoghi tra il papa e l’imperatore. Il viaggio diventa così una lente privilegiata per osservare il rapporto, fatto di collaborazione ma anche di tensioni e contrasti, tra Pio VII e Napoleone. È una relazione che si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Papato. Pochi anni prima, nel 1799, era stato Pio VI, Giovanni Angelo Braschi, nato a Cesena, a essere costretto a intraprendere il suo ultimo viaggio lontano da Roma, mentre nel 1809 sarebbe stato proprio Pio VII a essere arrestato per ordine di Napoleone e condotto fuori dalla capitale pontificia.

La vicenda dei due papi cesenati restituisce dunque una singolare continuità storica: due pontefici nati nella stessa città romagnola si trovarono a misurarsi con la Francia rivoluzionaria e napoleonica in momenti diversi, attraversando una delle fasi più difficili per l’autorità pontificia. Il nuovo volume di Raponi si concentra su Pio VII, ma contribuisce indirettamente anche a riannodare il filo di questa storia cesenate. E proprio il cerimoniale costituisce una delle chiavi di lettura più interessanti del volume. Una cerimonia pontificia non è soltanto una sequenza di gesti codificati: è una forma di comunicazione.