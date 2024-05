“Il contadino cerca moglie”: su Nove parte l’avventura di Loris, l’agricoltore-poeta di Cesena

Si torna a coltivare l’amore nella nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”, il docu-reality prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery: nove contadini single, provenienti da zone diverse dell’Italia, tutti alla ricerca della loro anima gemella. In attesa di vedere il programma, in onda nel prossimo autunno, mercoledì 15 maggio alle ore 21.25 su Nove - e sempre disponibile in streaming su discovery+ -, arriva la puntata speciale dove scopriremo “I PROTAGONISTI” di questa nuova stagione. Anche quest’anno sarà Gabriele Corsi ad accompagnare i 9 partecipanti in questo viaggio alla ricerca dell’amore.

Riusciranno i contadini e la contadina a innamorarsi e a far appassionare alla campagna le loro future dolci metà grazie anche all’aiuto del confidente e consigliere, Gabriele Corsi?

I concorrenti

Annamaria, Mauro, Roberto, Marco, Giuseppe, Davide, Loris, i fratelli Marco e Mattia sono i protagonisti di questa avventura alla ricerca della loro dolce metà.

Annamaria, 26 anni di Volterra, una principessa sul trattore che vive in una riserva naturale tra cervi, cavalli, daini accanto ad un castello del 1400.

Loris, il contadino poeta, romagnolo di 48 anni, proviene da una famiglia di produttori di frutta a Carpineta, paesino nelle colline cesenati.

Mauro, 35 anni di Olgiate Comasco gestisce con la sua famiglia un’azienda che sorge a pochi passi dal lago di Como: doveva fare il ciclista e si è ritrovato a fare il contadino senza nessun rimorso e rimpianto.

Roberto, 24 anni di Preone in provincia di Udine, è un giovane allevatore montanaro che gestisce insieme al fratello e alla madre un’azienda agricola.

Marco, 43 anni di Magliano de’ Marsi in provincia dell’Aquila, gestisce un’azienda agricola che si chiama La Rinascita per ricordarsi sempre che non bisogna arrendersi alle difficoltà.

Giuseppe, 31 anni di Loreto Aprutino, è un contadino eclettico e naive che da 4 anni, stanco della vita di città, si è trasferito in campagna, abbandonando la sua professione di avvocato.

Davide, 29 anni di Grone in provincia di Bergamo, anche lui ha deciso di stravolgere la sua vita e dalla città si è trasferito in montagna, allevando vacche.

Ed infine i fratelli Paris, Marco 32 anni e Mattia di 27 anni, di Montefalco in provincia di Perugia. Marco ha deciso di investire tutti i suoi risparmi per realizzare il suo grande sogno: dar vita alla fattoria e occuparsi degli animali. Mattia, il più giovane della famiglia, invece è il responsabile di tutte le coltivazioni e delle terre dell’azienda.

I 9 contadini, attraverso le loro schede e i loro racconti, si faranno conoscere e avranno modo di fare un appello invitando le single e i single di città ad abbandonare la loro vita frenetica e a raggiungerli in campagna. Coloro che sono interessati a rivoluzionare la propria routine e ad intraprendere una nuova avventura, potranno scrivere a uno di loro e una volta scelti, avranno l’occasione di trascorrere un periodo in fattoria e, chissà, forse trovare l’amore della loro vita. Sono APERTE LE CANDIDATURE su nove.tv/casting.