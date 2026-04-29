Il cesenate Simone Botte sul set del film “Il diavolo veste Prada 2”: “Mi sono scontrato per sbaglio con Meryl Streep”

CESENA. C’è anche un po’ di Cesena nel film “Il diavolo veste Prada 2”. Il cesenate Simone Botte, direttore creativo del brand Simon Cracker, ha contribuito al guardaroba del sequel. Nelle scene girate a Milano, diversi protagonisti del fashion system presenti nei momenti più iconici indosseranno capi Simon Cracker, marchio noto nel panorama milanese per la stravaganza dei suoi look Made in Emilia-Romagna.

Simone è stato chiamato anche a prendere parte alle riprese in una scena girata alla Pinacoteca di Brera, dove la produzione ha scelto di affiancare agli attori anche designer reali del panorama moda, protagonisti della Milano Fashion Week. Nel film, questi ultimi interpretano gli ospiti di un evento della rivista Runway a Milano.

«Non avevo mai preso parte a un progetto del genere», spiega Botte. «Amo il cinema e guardo molti film, quindi è stata sicuramente un’esperienza da aggiungere al mio bagaglio. Dopo tre giorni di riprese ero esausto, quindi lascio il cinema a chi ha più pazienza di me. Però ho avuto modo di scontrarmi per sbaglio con Meryl Streep mentre cercavo il bagno: era sul set anche se non doveva esserci ed è stata di una gentilezza incredibile. E, a sorpresa, perché nessuno ci aveva avvisati, anche Lady Gaga si trovava a pochi metri da me».