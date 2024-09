Cesena Vintage in trionfo a Foligno per La Francescana, Ciclostorica dell’Umbria, che ha radunato centinaia di partecipanti domenica 22 settembre nella cittadina umbra e nei suoi dintorni. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette “eroiche”, l’evento giunto alla sua decima edizione, ha eletto anche quest’anno i campioni nazionali CSI di Cicloturismo d’epoca. Tre diversi percorsi – rispettivamente di 33, 53 oppure 80 km – hanno attraversato il territorio umbro, regalando ai partecipanti la possibilità di unire alla competizione anche la scoperta di nuovi luoghi, dal Casco dell’Acqua al borgo medievale di Bevagna, dal Lago Aiso a Piandarca e non solo. Dai 100 metri di dislivello del percorso più breve ai 750 del tragitto per i più temerari, ogni concorrente che ha completato il percorso ha contribuito a conquistare punti utili per la classifica finale delle società. A premiare le società il presidente del CSI Foligno, Giovanni Noli.