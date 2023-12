Il carabiniere rapinatore arrestato a Bologna abita a Savignano

Abita nel comprensorio cesenate il carabiniere in servizio arrestato nei giorni scorsi a Bologna per una rapina in farmacia.

All’inizio di novembre, il giorno 3, era entrato nella farmacia San Domenico, in via Garibaldi a Bologna, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e impugnando una pistola Beretta. Si era fatto consegnare dalla farmacista i contanti all’interno della cassa, che ammontava circa a 700 euro. Subito dopo era entrato in una pizzeria poco distante e nel bagno si era cambiato i vestiti, per rientrare al lavoro come se nulla fosse.

La sorpresa è arrivata quando sono state visionate le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’uomo mentre entrava in pizzeria. E il titolare dell’esercizio commerciale lo ha individuato come un cliente abituale. E anche insospettabile, visto che si tratta di un carabiniere in servizio al nucleo della Banca d’Italia di piazza Cavour, pare non con compiti operativi. Un maresciallo di 59 anni che lavora a Bologna, ma che è residente nel comprensorio cesenate.

La sorpresa di chi indaga è stata poi confermata in seguito alla perquisizione della sua abitazione. In casa gli è stata trovata la pistola Beretta, legalmente detenuta.

Supportato dalla difesa legale affidata all’avvocato cesenate Alessandro Sintucci, il militare ha confessato la rapina effettuata. La causa scatenante sarebbe derivata dai debiti accumulati per la ristrutturazione della casa dove abita, ma anche da uno stile di vita più dispendioso di quello che si poteva permettere.

Il maresciallo è stato arrestato per rapina aggravata e portato in carcere nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giorno della rapina era in servizio, si è allontanato giusto il tempo di portare a termine il suo piano.

Le indagini continuano per approfondire le ragioni di questa rapina e soprattutto per escludere che abbia messo a segno altri colpi in passato. Lui ha negato di averlo fatto. L’Arma dei carabinieri lo ha immediatamente sospeso dal servizio e ha avviato un procedimento disciplinare. Verrà radiato.

La difesa ha chiesto e ottenuto i domiciliari che passerà nella sua casa di Savignano.