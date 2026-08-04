Cesena, Campus universitario: il parcheggio slitta alla prossima estate, ma intanto arriva il verde

A 8 anni dall’apertura della sede del Campus universitario di Ingegneria e Architettura, il tanto atteso parcheggio a servizio di chi lo frequenta, di cui c’è bisogno come il pane, non sarà disponibile nel prossimo anno accademico. Il progetto di fattibilità, per un costo di 400mila euro, è stato approvato nello scorso autunno. I tempi erano un po’ stretti per riuscire a concretizzarlo in un cantiere che è bene che non interferisce col periodo di lezioni. Infatti, alla fine, si è programmato di effettuare i lavori nell’estate prossima. Sul piazzale di 3.500 metri quadrati, attualmente non pavimentato e già usato come area di sosta caotica e anche brutta, sorgeranno 77 posti auto, 2 posti riservati ai disabili e 10 posti moto, disposti in cinque file parallele. Si punta a realizzare un parcheggio di nuova generazione, che tenga conto delle esigenze che si sono fatte evidenti con l’accelerazione degli stravolgimenti climatici. Quindi niente distesa di cemento assolata d’estate. Saranno posizionate numerose aiuole tra gli stalli, utili per favorire il deflusso delle acque piovane e migliorare l’ombreggiamento naturale, ma anche per una maggiore gradevolezza estetica. Inoltre, la pavimentazione sarà in calcestruzzo drenante per le aree di sosta e in materiale stabilizzato nelle corsie di circolazione.

Intanto, attorno stanno già entrando nel vivo interventi di “inverdimento”, per un importo di 182mila euro, anche con piantumazioni di alberi. Questa parte dovrebbe essere ultimata nel prossimo mese di novembre e anch’essa fa parte del completamento del nucleo originario del Campus all’ex Zuccherificio, un complesso imponente da 30 milioni di euro, con 2.000 posti nelle aule, 940 nei laboratori, 185 negli studi dei docenti, 36 negli uffici e 80 in biblioteca.

A due passi da lì, a partire dall’autunno dietro l’angolo, dovrebbe essere disponibile la nuova sede per i corsi di laurea di Psicologia, che accoglierà circa 2.000 persone.

La prossima estate chiuderà il cerchio il parcheggio, che era stato sollecitato anche da Graziano Castiglia, che di recente, per chiedere aggiornamenti, ha incontrato l’assessore al Lavori pubblici, Christian Castorri, e il dirigente comunale Andrea Montanari.