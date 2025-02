Il Cai di Cesena e la cura dei sentieri: rinnovato l’accordo con l’Unione dei Comuni

La collaborazione tra i sei Comuni (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) e l’associazione cesenate gode di una storia lunga. Già negli anni scorsi infatti il Cai, in accordo con la Comunità montana dell’Appennino cesenate, aveva provveduto a contrassegnare i percorsi corrispondenti alla sentieristica del Cammino di San Vicinio. Più tardi, d’intesa con il Comune di Mercato Saraceno, ha poi proceduto alla progettazione e relativo tracciamento di nuovi sentieri nel territorio comunale. Oggi, seguendo la direzione tracciata nel 2017 e favorendo le iniziative per la promozione economico-sociale del territorio l’Unione dei Comuni rinnova la collaborazione con il Club alpino italiano.

“La rete sentieristica – commenta l’assessore delegato all’ambiente dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Montiano, Fabio Molari – fa parte dell’identità e dell’ossatura territoriale della nostra Vallata e rappresenta un importante generatore di attrattività e supporto necessario alle politiche di promozione turistica e marketing territoriale sviluppate dall’Unione Valle Savio. Il nostro territorio infatti offre un’ampia possibilità di praticare attività escursionistiche o outdoor su percorsi che possono essere intrapresi a piedi, in mountain bike o a cavallo. Su queste basi rinnoviamo con piacere e convinzione la collaborazione con il Cai, preziosa realtà del nostro territorio, prevedendo interventi di cura e manutenzione volti al mantenimento in efficienza della rete escursionistica. In questo modo – prosegue Molari – non solo assicuriamo un servizio efficace a tutti i camminatori ma diamo assoluta centralità al tema della sicurezza e di una piena e consapevole fruibilità del territorio”.