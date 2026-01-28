I vini delle Olimpiadi invernali selezionati da una società cesenate

“Lt Wine & Food Advisory”, società di consulenza specializzata nel settore wine, fondata dal cesenate Lorenzo Tersi, chela guida anche nel ruolo di ceo, ha scelto i 26 vini che saranno simbolo della qualità delle produzioni enologiche italiane nel contesto del grande evento dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. E tra due di queste eccellenze ci sono anche etichette romagnole: Il Doc Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio 2021 delle Cantine Caviro di Faenza e l’Albana Docg secco 2024 della Tenuta Masselina di Castel Bolognese.

In occasione delle Olimpiadi in programma dal 6 al 22 febbraio, saranno presenti nella carta dei vini di “Musa”, l’hospitality house allestito a Casa Italia, alla Triennale a Milano, alla Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo e ad Aquagranda a Livigno.

A scegliere i vini per conto del Coni è stato il team di “Lt Wine & Food Advisory”, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni ed i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni.

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, commenta: «Questa pregevole selezione di etichette ci permette di brindare nel modo migliore al ritorno dei Giochi Olimpici nel nostro Paese, vent’anni dopo Torino 2006. I vini scelti rappresentano l’espressione autentica ed eterogenea del made in Italy che vogliamo esaltare in occasione di Milano Cortina 2026, grazie al progetto “Musa”. Un valore aggiunto fondamentale per dare voce, all’interno di Casa Italia, all’unicità della tradizione che ci appartiene attraverso le eccellenze tricolori».

Luciano Ferraro, firma di punta del giornalismo del vino, spiega: «Come per la selezione protagonista a Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche le etichette in scena a Casa Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina raccontano al meglio la ricchezza, la varietà e i progressi compiuti in questi anni dal vino italiano. I territori sono rappresentati da grandi produttori o piccoli vignaioli che hanno in comune la passione con la quale portano le loro bottiglie nel mondo, in una continua sfida per conquistare nuovi mercati e nuovi consumatori».

Lorenzo Tersi sottolinea che «nel mondo degli eventi sportivi di respiro internazionale il vino agisce come strumento di valorizzazione del made in Italy in un mosaico di rappresentanza che abbraccia l’intero paesaggio enologico, dai grandi gruppi alle produzioni di nicchia. Il vino celebrativo in queste occasioni diventa così un momento di diplomazia culturale, si porta dietro il territorio dove nasce, la storia di quell’etichetta, il savoir faire italiano, in una parola la sua unicità e autenticità».

“Lt Wine & Food Advisory” è una società di riferimento nei player della wine economy italiana, vanta una lunga esperienza negli eventi sportivi più prestigiosi, anche in ambito internazionale. È stata advisory official supplier a Casa Italia alle Olimpiadi Parigi 2024, dove ha scelto le 30 cantine ambasciatrici d’Italia; è stata wine advisory alla Ryder Cup Italy 2023, la più importante manifestazione golfistica mondiale ospitata a Roma; è stata al fianco della Figc in diverse edizioni dei Campionati del mondo; è advisor esclusivo per Italo Treno; ora è protagonista anche delle Olimpiadi invernali.